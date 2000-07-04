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Раздел: Мир  
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Трое видеоблогеров разбились насмерть, упав с вершины водопада

Трое видеоблогеров разбились насмерть, упав с вершины водопада Трагедия произошла в Канаде.

В Канаде три автора популярного Youtube-блога о путешествиях погибли в результате падения с водопада. Райкер Гэмбл, Меган Скрепер и Алексей Лях были частью команды блога о путешествиях High On Life, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

«Они были самыми активными, доброжелательными, мотивированными и отзывчивыми людьми, которых только можно было встретить», - говорится в заявлении команды блога. Полиция сообщила, что трое друзей плавали на вершине водопада, потом соскользнули и сорвались с высоты 30 метров.

Другие участники группы, у которых 1,1 млн фолловеров в Instagram и более 500 тысяч подписчиков в YouTube, опубликовали видео в память о погибших и создали фонд памяти, названный их именами. Трагедия произошла после того, как Меган Скрепер подскользнулась и упала с водопада, а ее друзей снесло потоком воды, когда они пытались ее спасти.

Жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу High On Life со своим школьным другом Паркером Хизер после продолжительного путешествия 2012 года. Они решили сделать путешествия и видео о них полноценной работой. Авторы блога часто рекламировали определенные бренды и туристические направления в своих видео.

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Райкер Гэмбл в одном из своих постов в Instagram писал, что для получения удовольствия от жизни людям надо учиться у «самих себя молодых». «Жизнь - это не обязанности, жесткие решения и напряженная работа, а радость и удовлетворение каждым прожитым мгновением», - писал он.
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 Теги: Канада, водопад, блогеры

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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