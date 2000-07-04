Раздел: Мир
Трое видеоблогеров разбились насмерть, упав с вершины водопада
Трагедия произошла в Канаде.
В Канаде три автора популярного Youtube-блога о путешествиях погибли в результате падения с водопада. Райкер Гэмбл, Меган Скрепер и Алексей Лях были частью команды блога о путешествиях High On Life, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
«Они были самыми активными, доброжелательными, мотивированными и отзывчивыми людьми, которых только можно было встретить», - говорится в заявлении команды блога. Полиция сообщила, что трое друзей плавали на вершине водопада, потом соскользнули и сорвались с высоты 30 метров.
Другие участники группы, у которых 1,1 млн фолловеров в Instagram и более 500 тысяч подписчиков в YouTube, опубликовали видео в память о погибших и создали фонд памяти, названный их именами. Трагедия произошла после того, как Меган Скрепер подскользнулась и упала с водопада, а ее друзей снесло потоком воды, когда они пытались ее спасти.
Жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу High On Life со своим школьным другом Паркером Хизер после продолжительного путешествия 2012 года. Они решили сделать путешествия и видео о них полноценной работой. Авторы блога часто рекламировали определенные бренды и туристические направления в своих видео.
Читайте также: В Канаде возросло число жертв аномальной жары
Райкер Гэмбл в одном из своих постов в Instagram писал, что для получения удовольствия от жизни людям надо учиться у «самих себя молодых». «Жизнь - это не обязанности, жесткие решения и напряженная работа, а радость и удовлетворение каждым прожитым мгновением», - писал он.
В Канаде три автора популярного Youtube-блога о путешествиях погибли в результате падения с водопада. Райкер Гэмбл, Меган Скрепер и Алексей Лях были частью команды блога о путешествиях High On Life, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
«Они были самыми активными, доброжелательными, мотивированными и отзывчивыми людьми, которых только можно было встретить», - говорится в заявлении команды блога. Полиция сообщила, что трое друзей плавали на вершине водопада, потом соскользнули и сорвались с высоты 30 метров.
Другие участники группы, у которых 1,1 млн фолловеров в Instagram и более 500 тысяч подписчиков в YouTube, опубликовали видео в память о погибших и создали фонд памяти, названный их именами. Трагедия произошла после того, как Меган Скрепер подскользнулась и упала с водопада, а ее друзей снесло потоком воды, когда они пытались ее спасти.
Жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу High On Life со своим школьным другом Паркером Хизер после продолжительного путешествия 2012 года. Они решили сделать путешествия и видео о них полноценной работой. Авторы блога часто рекламировали определенные бренды и туристические направления в своих видео.
Читайте также: В Канаде возросло число жертв аномальной жары
Райкер Гэмбл в одном из своих постов в Instagram писал, что для получения удовольствия от жизни людям надо учиться у «самих себя молодых». «Жизнь - это не обязанности, жесткие решения и напряженная работа, а радость и удовлетворение каждым прожитым мгновением», - писал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
86
0
Также советуем посмотреть
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
- Триморье дает шанс
- Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
- Князев рассказал о застреленном в Киеве полицейском
- У Польши и Украины есть общие стратегические интересы
- Порошенко запретил использовать минометы «Молот»
- В Италии умная курица решилась на «штурм» двери и покорила YouTube
- БПП вимагає оновлений склад ЦВК
- Названа основная версия инцидента на полигоне в Ровенской области
- Дерзкий кот на Google Maps прославил одну из улиц Рима
- Разменная монета для Владимира Путина
- Нардепы знатно оконфузились из-за пиратской версии Word
Оставьте свой комментарий