Раздел: Мир
Стало известно, какое оружие на самом деле применили в Сирии
В собранных образцах обнаружен хлор.
В образцах, изъятых миссией Организации по запрещению химоружия в сирийской Думе, где в апреле армия диктатора Башара Асада устроила химатаку, найдены различные органические соединения хлора. Промежуточный отчет о работе миссии опубликован на сайте ОЗХО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГраниРу.
Хлористые соединения обнаружены в образцах, собранных в двух разных местах в сирийском городе. Нервно-паралитических газов - фосфароорганических соединений - или продуктов их распада в образцах не найдено.
Во время прочих задокументированных ОЗХО случаев химатак в Сирии использовались хлор, нервно-паралитический газ зарин и сернистый газ.
О промежуточных результатах расследования химатаки проинформированы Совбез ООН и генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.
Решение направить миссию ОЗХО в Сирию было принято 10 апреля. 15 апреля, на следующий день после удара войск США, Британии и Франции по объектам по производству химоружия, эксперты организации прибыли в страну. 16-го числа сообщалось, что режим Асада и поддерживающие его российские силы не допускают сотрудников миссии к месту химатаки в Думе. Экспертам ОХЗО заявили, что не могут гарантировать их безопасность. 21-го числа стало известно, что эксперты побывали на предполагаемом месте химатаки и собрали образцы для анализа.
Информация о химатаке на Думу появилась 7 апреля следующий день. Сообщалось, что от нервно-паралитического газа, возможно использованного в смеси с хлором, погибли по меньшей мере 70 человек.
Демократические страны возложили ответственность за военное преступление на режим Асада, а также на поддерживающие его Россию и Иран. Москва настаивает, что химатака была инсценирована.
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14 апреля в ответ на химатаку вооруженные силы США, Франции и Британии нанесли серию ударов по трем объектам в Сирии - исследовательскому центру в Дамаске, складу химоружия и командному пункту правительственных войск Хомсе. По целям было выпущено более ста ракет. Атака вызвала сильные разрушения; по данным сирийской стороны, пострадали трое сотрудников центра в Дамаске.
В образцах, изъятых миссией Организации по запрещению химоружия в сирийской Думе, где в апреле армия диктатора Башара Асада устроила химатаку, найдены различные органические соединения хлора. Промежуточный отчет о работе миссии опубликован на сайте ОЗХО, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ГраниРу.
Хлористые соединения обнаружены в образцах, собранных в двух разных местах в сирийском городе. Нервно-паралитических газов - фосфароорганических соединений - или продуктов их распада в образцах не найдено.
Во время прочих задокументированных ОЗХО случаев химатак в Сирии использовались хлор, нервно-паралитический газ зарин и сернистый газ.
О промежуточных результатах расследования химатаки проинформированы Совбез ООН и генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.
Решение направить миссию ОЗХО в Сирию было принято 10 апреля. 15 апреля, на следующий день после удара войск США, Британии и Франции по объектам по производству химоружия, эксперты организации прибыли в страну. 16-го числа сообщалось, что режим Асада и поддерживающие его российские силы не допускают сотрудников миссии к месту химатаки в Думе. Экспертам ОХЗО заявили, что не могут гарантировать их безопасность. 21-го числа стало известно, что эксперты побывали на предполагаемом месте химатаки и собрали образцы для анализа.
Информация о химатаке на Думу появилась 7 апреля следующий день. Сообщалось, что от нервно-паралитического газа, возможно использованного в смеси с хлором, погибли по меньшей мере 70 человек.
Демократические страны возложили ответственность за военное преступление на режим Асада, а также на поддерживающие его Россию и Иран. Москва настаивает, что химатака была инсценирована.
Читайте также: Скончался кардинал, который объявил об избрании Папы Римского
14 апреля в ответ на химатаку вооруженные силы США, Франции и Британии нанесли серию ударов по трем объектам в Сирии - исследовательскому центру в Дамаске, складу химоружия и командному пункту правительственных войск Хомсе. По целям было выпущено более ста ракет. Атака вызвала сильные разрушения; по данным сирийской стороны, пострадали трое сотрудников центра в Дамаске.
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