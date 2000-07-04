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Раздел: Мир  
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Президент США встретится с британской королевой

Президент США встретится с британской королевой Исторический визит произойдет на следующей неделе.

Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Дональда Трампа в ходе его визита в королевство. Об этом сообщил посол США в Лондоне Вуди Джонсон, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Визит главы Белого дома в Великобританию намечен на 13 июля этого года. Американский лидер прибудет с однодневным визитом в Лондон, после чего отправится в Шотландию.

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«Президент и первая леди отправятся в Виндзорский замок, где встретятся с Ее Величеством королевой. Как глава государства Ее Величество встречалась с каждым президентом США с 1952 года. Единственным исключением был Линдон Джонсон», — резюмировал американский дипломат.
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 Теги: Трамп, Елизавета II

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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