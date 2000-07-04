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Раздел: Мир  
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Жуткая авария в США: погибли четыре ребенка и взрослый

Жуткая авария в США: погибли четыре ребенка и взрослый ДТП произошло из-за выезда пикапа на встречную полосу.

Четверо детей и один взрослый погибли в автоаварии в американском штате Делавэр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Отмечается, что недалеко от города Таунсенд пикап выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, в котором находилась семья из шести человек.

По данным телекомпании, один взрослый из микроавтобуса выжил и в настоящий момент находится в больнице с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

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Также в ходе столкновения была задета еще и легковая машина. Находившийся внутри человек был госпитализирован.
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 Теги: США, авария, дети

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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