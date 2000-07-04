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Раздел: Мир  
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США и Северная Корея создали рабочие группы по денуклеаризации

США и Северная Корея создали рабочие группы по денуклеаризацииВ ходе встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Корейской народно-демократической республики в Пхеньяне были созданы рабочие группы.

Они займутся рядом вопросов, включая оценку усилий северокорейского руководства по достижению денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мignews.

Соответствующие договоренности удалось достичь во время визита государственного секретаря США Майка Помпео в Пхеньян.

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"Пресс-секретарь Хизер Нойерт сообщила, что дискуссии Помпео с представителями Северной Кореи также включают репатриацию останков американцев, погибших во время Корейской войны в 1950-х годах, в дополнение к вопросам денуклеаризации, согласно доклада пула репортеров, сопровождающих Помпео", - говорится в сообщении.
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 Теги: США, Северная Корея, денуклеаризация

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Сегодня, 10:04 » Автор: Алена Шимко
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