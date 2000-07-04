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В Италии расследуют загадочную смерть британской футбольной болельщицы
Друзья думают, что она ударилась головой, а полиция — что ее убили.
32-летняя Ребекка Бойл из Лондона работала стюардессой на яхте "Ла Полония". 3 июля их судно остановилось в одном из портовых городков Италии, и экипаж в полном составе отправился смотреть матч "Колумбия — Англия". Английская сборная тогда выиграла: моряки обрадовались и, как это часто бывает, стали отмечать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ребекка в стороне не осталась, однако переборщила с алкоголем. Да так, что не смогла самостоятельно вернуться на яхту — ее довели коллеги. На следующий день Ребекка не вышла на завтрак. Через несколько часов экипаж забеспокоился: стюардессу нашли мертвой в каюте.
На допросе ее коллеги предположили, что стюардесса могла упасть с лестницы и удариться головой, однако полиция поспешных выводов не делает. Версию убийства следователи тоже не исключают.
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"Мы знаем, что она праздновала победу Англии, но на этом этапе мы не можем назвать причину смерти, потому что вскрытие еще не было проведено. Пока что ее смерть рассматривается как необъяснимая. Мы не можем даже исключать, что ее убили", — объяснил представитель полиции.
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