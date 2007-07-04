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Раздел: Мир  
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Италия отказалась от закупок американских истребителей F-35

Италия отказалась от закупок американских истребителей F-35
Такое заявление сделала глава Минобороны страны Элизабетта Трента.

Италия прекращает программу закупки американских истребителей F-35, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Италия откажется от дальнейшей закупки американских истребителей F-35. Об этом заявила министр обороны страны Элизабетта Трента, передает La7.

По ее словам, сокращение программы поставок F-35 для Италии стоит дороже, чем ее сохранение.

Трента также добавила, что при нынешнем положении вещей сокращение приведет к штрафам.

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Министр обороны подчеркнула, что "Италия больше не купит ни один F-35".
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 Теги: Италия, США, истребитель, F-35

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Сегодня, 12:08 » Автор: Алена Шимко
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