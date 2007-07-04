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В британских школах девочкам запретили носить юбки
Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на уроки в юбках.
Согласно новой политике о гендерно-нейтральной форме, школьники обоих полов обязаны носить брюки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акпекты.
Таким образом руководство школ решило поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений.
Многих родителей возмутило нововведение. «Никто даже не посоветовался с нами. Я зашла на сайт школы и увидела, что с сентября 2019 года все ученики должны ходить в брюках. Не вижу ни одной веской причины, по которой девочкам нельзя было бы носить юбки. Они должны сами выбирать, что им носить. Не понимаю этого запрета», – прокомментировала мама одной из учениц школы Phillips High School в Уайтфилде.
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«Изменение униформы принято во имя равенства и нравственности. Гендерно-нейтральная одежда защитит от унижений наших трансгендерных учеников», – объяснил директор Priory School в Льюисе.
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