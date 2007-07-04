В британских школах девочкам запретили носить юбки

Похожие новости по теме

Работники устроили своеобразную акцию неповиновения. С юмором отреагировали шведские машинисты на запрет руководства одевать шорты. Они просто взяли и одели юбки. Таким образом люди, работающие в поездах, могут называть себя шотландцами, ведь там мужчины тоже могут не носить мужской одежды. Машинисты хотели ходить в шортах в