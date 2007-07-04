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Раздел: Мир  
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В Иране казнили восемь террористов, нападавших на мавзолей Хомейни

В Иране казнили восемь террористов, нападавших на мавзолей Хомейни
В Иране заявили о казни восьми осужденных за двойной теракт, который произошел в 2017 году в Тегеране.

Как сообщает "Радио Свобода", речь идет о нападениях на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Восемь казненных обвинялись в сотрудничестве с участниками нападения.

Напомним, в результате нападений в июне 2017 года погибли по меньшей мере 17 человек, ранены более 40.

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Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".
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 Теги: Иран, казнь, террористы

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Сегодня, 17:08 » Автор: Алена Шимко
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