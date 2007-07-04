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В Иране казнили восемь террористов, нападавших на мавзолей Хомейни

В Иране казнили восемь террористов, нападавших на мавзолей Хомейни

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