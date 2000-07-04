Этого президента США считают наиболее похожим на Трампа



Миллард Филлмор - один из наименее известных президентов США, но многие его дела и взгляды могут показаться до странного знакомыми.



Беженцы и экономические мигранты стекаются в Соединенные Штаты. Ксенофобы предупреждают, что из-за иностранцев вырастет преступность, упадет заработная плата и вообще нацию ждет крах. Пока нативизм распространяется как лесной пожар, к власти приходит противник иммигрантов из Нью-Йорка. Он склонен верить в теории заговора, а также назначает свою дочь на ключевую позицию в Белом доме. Но это не 2016 год. Это 1850 год. И это не Дональд Трамп, пишет



Это Миллард Филлмор, чья полнейшая неизвестность превратила его в своеобразный объект для шуток любителей истории.

В его время речь шла не о жителях мусульманских стран или Латинской Америки, а о немцах и ирландских католиках.

Сам Трамп сравнивал себя с Эндрю Джексоном, седьмым президентом США.



И между ними действительно есть сходство.



Оба считались популистами и аутсайдерами, непригодными для президентства.



Однако Джексон был демократом и военным героем, участвовавшим в сражении с британцами при Новом Орлеане.

Трудно представить, что он мог бы уклониться от воинской обязанности, объяснив, что не в силах преодолевать большие расстояния, как это сделал Трамп во время войны во Вьетнаме, ссылаясь на свои костные шпоры.



Параллели между 45-м президентом и 13-м могут показаться более убедительными.



Филлмор начал свою карьеру в 1820-х годах в Антимасонской партии, распространявшей параноидальные слухи о том, что правящие масоны убивают тех, кто пытается их разоблачить.



Трамп на своем пути в Белый дом продвигал теорию заговора о том, что президент Барак Обама не является гражданином США.



Филлмор позже присоединился к партии вигов. В это время нарастала враждебность к мигрантам - бежавшим от голода, мятежа и тирании жителям Европы, которые всё продолжали прибывать на кораблях в Новый Свет.



Демократы приветствовали этих людей, преимущественно католического вероисповедания, рассматривая их как новый избирательный блок.



Но, как пишет биограф Филлмора Роберт Рэйбэк, президент делился со своими однопартийцами опасениями, что прибывающие полчища папистов планируют подорвать суверенитет Америки.



Когда Миллард проиграл в борьбе за пост губернатора Нью-Йорка в 1844 году, он обвинил в свой неудаче "иностранных католиков".



Избиратели-мигранты "превращают нашу урну для голосования - этот великий оплот нашей свободы - в бессмысленную насмешку", возмущался он.



Сравните это с необоснованным утверждением Трампа о том, что миллионы нелегальных иммигрантов голосовали на последних президентских выборах.



Знакомым может показаться и утверждение Филлмора о том, что американские рабочие места занимают "люди, рожденные вне страны, вытесняющие местных".



В 1849 году Миллард стал вице-президентом в команде Закари Тейлора, а год спустя, после смерти президента, практически случайно получил пост.



Другой биограф Филлмора Пол Финкельман пишет: "Когда Филлмор приходит на работу, первое, что он делает, - это буквально увольняет весь свой кабинет".



Текучка в кабинете Дональда Трампа больше, чем у любого другого президента - вероятно, как раз со времен Милларда Филлмора.



"Администрация Филлмора была в постоянном разброде, непонятно было, кто работает, кто уже нет. И точно такая же ситуация с Трампом. Это правительство хаоса", - считает Финкельман.



Дочь Милларда Эбби стала хозяйкой Белого дома, это столь же значительная позиция, что и у Иванки Трамп. У первой леди Эбигейл Филлмор был замкнутый характер, она избегала публичных мероприятий, что немного похоже на Меланию Трамп.



Президентство Филлмора подорвала поддержка Компромисса 1850 года, пакта между Северными и Южными (рабовладельческими) штатами Америки. Его позиция вызвала резко негативную реакцию афроамериканцев.



В биографии авторства Финкельмана говорится, что один священник из Огайо заявил: "Не лучше ли будет, если дьявол покинет ад и приедет в США и станет конкурентом президента Филлмора и его политических сторонников".



Сегодня многие афроамериканские лидеры и их союзники не менее едко отзываются о Дональде Трампе. В 1852 году Филлмора постигло очередное унижение - он не был выдвинут на президентских выборах партии. Он бросил вигов, чтобы возглавить ярую антииммигрантскую, антикатолическую Американскую партию.



Члены партии Know Nothing ("Ничего не знаю") открыто разжигали этническую и расовую нетерпимость. Кульминацией стал Кровавый понедельник, когда в 1855 году протестантские толпы разгромили немецкие и ирландские кварталы в Луисвилле, штат Кентукки, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.



На выборах через год Американскую партию поддержал лишь один штат - Мэриленд. Весьма иронично, если учесть, что он был основан как колония-прибежище для английских католиков. Филлмор стал политическим трупом.



Виги так и не оправились от президентства Филлмора, но со временем из их пепла появилась Республиканская партия, которую возглавил Авраам Линкольн.



Профессор истории в университете Огайо Джоан Кашин указывает, что между Трампом и Филлмором есть и значительные различия. Например, Филлмор вырос в бедном сельском районе и считался вежливым и спокойным политиком.



Трамп - сын миллионера, торговавшего недвижимостью, а Филлмор в детстве был подмастерьем на текстильной фабрике.

Но Кашин видит и четкую связь между предрассудками середины XIX века и сегодняшним днем.



"Предположение, что коренные белые англосаксонские протестанты должны всем управлять, - говорит она, - что они решают, кому разрешено приезжать сюда, - это явная параллель".



"За исключением коренных американцев, мы все иммигранты в этой стране, в той или иной степени. Кажется, это Мартин Лютер Кинг сказал: "Мы приплыли сюда на разных кораблях, но теперь все в одной лодке", - добавляет она.



Миллард считался поразительно красивым. Королева Виктория, как говорят, назвала его самым красивым мужчиной, которого она когда-либо встречала.



Некоторые люди видят загадочное сходство между Филлмором и актером Алеком Болдуином. Болдуин играет Трампа в комедийной программе Saturday Night Live.



13-й президент канул в историю - его, вспоминают лишь на викторинах по истории. Но его партия сейчас служит предупреждением из прошлого.



Согласно исследованиям, лишь около 8% студентов американских колледжей знают, кто он такой.



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Если Трамп совершит историческую ошибку, ему может грозить такое же забвение. Учитывая состояние разобщенности в Америке, молитва, однажды произнесенная Филлмором, по-прежнему может пригодиться: "Пусть Бог спасет страну, потому что очевидно, что люди этого не сделают". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Беженцы и экономические мигранты стекаются в Соединенные Штаты. Ксенофобы предупреждают, что из-за иностранцев вырастет преступность, упадет заработная плата и вообще нацию ждет крах. Пока нативизм распространяется как лесной пожар, к власти приходит противник иммигрантов из Нью-Йорка. Он склонен верить в теории заговора, а также назначает свою дочь на ключевую позицию в Белом доме. Но это не 2016 год. Это 1850 год. И это не Дональд Трамп, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Би-би-си Это Миллард Филлмор, чья полнейшая неизвестность превратила его в своеобразный объект для шуток любителей истории.В его время речь шла не о жителях мусульманских стран или Латинской Америки, а о немцах и ирландских католиках.Сам Трамп сравнивал себя с Эндрю Джексоном, седьмым президентом США.И между ними действительно есть сходство.Оба считались популистами и аутсайдерами, непригодными для президентства.Однако Джексон был демократом и военным героем, участвовавшим в сражении с британцами при Новом Орлеане.Трудно представить, что он мог бы уклониться от воинской обязанности, объяснив, что не в силах преодолевать большие расстояния, как это сделал Трамп во время войны во Вьетнаме, ссылаясь на свои костные шпоры.Параллели между 45-м президентом и 13-м могут показаться более убедительными.Филлмор начал свою карьеру в 1820-х годах в Антимасонской партии, распространявшей параноидальные слухи о том, что правящие масоны убивают тех, кто пытается их разоблачить.Трамп на своем пути в Белый дом продвигал теорию заговора о том, что президент Барак Обама не является гражданином США.Филлмор позже присоединился к партии вигов. В это время нарастала враждебность к мигрантам - бежавшим от голода, мятежа и тирании жителям Европы, которые всё продолжали прибывать на кораблях в Новый Свет.Демократы приветствовали этих людей, преимущественно католического вероисповедания, рассматривая их как новый избирательный блок.Но, как пишет биограф Филлмора Роберт Рэйбэк, президент делился со своими однопартийцами опасениями, что прибывающие полчища папистов планируют подорвать суверенитет Америки.Когда Миллард проиграл в борьбе за пост губернатора Нью-Йорка в 1844 году, он обвинил в свой неудаче "иностранных католиков".Избиратели-мигранты "превращают нашу урну для голосования - этот великий оплот нашей свободы - в бессмысленную насмешку", возмущался он.Сравните это с необоснованным утверждением Трампа о том, что миллионы нелегальных иммигрантов голосовали на последних президентских выборах.Знакомым может показаться и утверждение Филлмора о том, что американские рабочие места занимают "люди, рожденные вне страны, вытесняющие местных".В 1849 году Миллард стал вице-президентом в команде Закари Тейлора, а год спустя, после смерти президента, практически случайно получил пост.Другой биограф Филлмора Пол Финкельман пишет: "Когда Филлмор приходит на работу, первое, что он делает, - это буквально увольняет весь свой кабинет".Текучка в кабинете Дональда Трампа больше, чем у любого другого президента - вероятно, как раз со времен Милларда Филлмора."Администрация Филлмора была в постоянном разброде, непонятно было, кто работает, кто уже нет. И точно такая же ситуация с Трампом. Это правительство хаоса", - считает Финкельман.Дочь Милларда Эбби стала хозяйкой Белого дома, это столь же значительная позиция, что и у Иванки Трамп. У первой леди Эбигейл Филлмор был замкнутый характер, она избегала публичных мероприятий, что немного похоже на Меланию Трамп.Президентство Филлмора подорвала поддержка Компромисса 1850 года, пакта между Северными и Южными (рабовладельческими) штатами Америки. Его позиция вызвала резко негативную реакцию афроамериканцев.В биографии авторства Финкельмана говорится, что один священник из Огайо заявил: "Не лучше ли будет, если дьявол покинет ад и приедет в США и станет конкурентом президента Филлмора и его политических сторонников".Сегодня многие афроамериканские лидеры и их союзники не менее едко отзываются о Дональде Трампе. В 1852 году Филлмора постигло очередное унижение - он не был выдвинут на президентских выборах партии. Он бросил вигов, чтобы возглавить ярую антииммигрантскую, антикатолическую Американскую партию.Члены партии Know Nothing ("Ничего не знаю") открыто разжигали этническую и расовую нетерпимость. Кульминацией стал Кровавый понедельник, когда в 1855 году протестантские толпы разгромили немецкие и ирландские кварталы в Луисвилле, штат Кентукки, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.На выборах через год Американскую партию поддержал лишь один штат - Мэриленд. Весьма иронично, если учесть, что он был основан как колония-прибежище для английских католиков. Филлмор стал политическим трупом.Виги так и не оправились от президентства Филлмора, но со временем из их пепла появилась Республиканская партия, которую возглавил Авраам Линкольн.Профессор истории в университете Огайо Джоан Кашин указывает, что между Трампом и Филлмором есть и значительные различия. Например, Филлмор вырос в бедном сельском районе и считался вежливым и спокойным политиком.Трамп - сын миллионера, торговавшего недвижимостью, а Филлмор в детстве был подмастерьем на текстильной фабрике.Но Кашин видит и четкую связь между предрассудками середины XIX века и сегодняшним днем."Предположение, что коренные белые англосаксонские протестанты должны всем управлять, - говорит она, - что они решают, кому разрешено приезжать сюда, - это явная параллель"."За исключением коренных американцев, мы все иммигранты в этой стране, в той или иной степени. Кажется, это Мартин Лютер Кинг сказал: "Мы приплыли сюда на разных кораблях, но теперь все в одной лодке", - добавляет она.Миллард считался поразительно красивым. Королева Виктория, как говорят, назвала его самым красивым мужчиной, которого она когда-либо встречала.Некоторые люди видят загадочное сходство между Филлмором и актером Алеком Болдуином. Болдуин играет Трампа в комедийной программе Saturday Night Live.13-й президент канул в историю - его, вспоминают лишь на викторинах по истории. Но его партия сейчас служит предупреждением из прошлого.Согласно исследованиям, лишь около 8% студентов американских колледжей знают, кто он такой.Если Трамп совершит историческую ошибку, ему может грозить такое же забвение. Учитывая состояние разобщенности в Америке, молитва, однажды произнесенная Филлмором, по-прежнему может пригодиться: "Пусть Бог спасет страну, потому что очевидно, что люди этого не сделают".



