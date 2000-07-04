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Раздел: Мир  
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В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение
Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

В Японии сегодня, 7 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,0, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Об этом сообщает Еarthquakvt.

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Так, очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр подземных толчков располагался в 70 км к юго-юго-востока от префектуры Тиба, которая расположена рядом с Токио.
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 Теги: Япония, Землетрясение

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Сегодня, 22:01 » Автор: Алена Шимко
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