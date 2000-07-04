Раздел: Мир
Северная Корея может отказаться от денуклеаризации
Пхеньян заявил о готовности отказаться от сворачивания ядерной программы из-за требований Вашингтона.
В Северной Корее назвали "досадными" переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом в субботу, 7 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя МИД КНДР, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Помпео посетил Пхеньян 6-7 июля, где встретился с представителями северокорейских властей. Он назвал переговоры продуктивными.
В МИД КНДР, в свою очередь, резюмировали, что Вашингтон в одностороннем порядке пытается заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
Также в МИД сказали, что результаты последующих переговоров были "очень важными", потому что это привело к "опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой".
Читайте также: Саммит под угрозой срыва: Северная Корея обвинила США в провокациях
Кроме того, там обвинили американские власти в подрыве духа саммита 12 июня, в котором принимали участие президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.
В Северной Корее назвали "досадными" переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом в субботу, 7 июля, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного представителя МИД КНДР, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Помпео посетил Пхеньян 6-7 июля, где встретился с представителями северокорейских властей. Он назвал переговоры продуктивными.
В МИД КНДР, в свою очередь, резюмировали, что Вашингтон в одностороннем порядке пытается заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
Также в МИД сказали, что результаты последующих переговоров были "очень важными", потому что это привело к "опасной фазе, которая может сорвать нашу готовность к денуклеаризации, которая была твердой".
Читайте также: Саммит под угрозой срыва: Северная Корея обвинила США в провокациях
Кроме того, там обвинили американские власти в подрыве духа саммита 12 июня, в котором принимали участие президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.
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