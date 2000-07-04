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Раздел: Мир  
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Цукерберга признали одним из трех самых богатых людей мира

Цукерберга признали одним из трех самых богатых людей мираНа сегодня состояние основателя социальной сети Facebook оценивается в 81,6 млрд долларов.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вошел в тройку самых богатых людей в мире. Рейтинг богачей опубликовал Bloomberg, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На сегодня состояние Цукерберга оценивается в 81,6 млрд долларов.

В рейтинге его опережает соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 94,2 млрд долларов и основатель Amazon Джефф Безос (142 млрд долларов).

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Стоит отметить, что в январе состояние Цукерберга составляло 74,4 млрд долларов, уменьшившись на 3 миллиарда из-за скандала данными пользователей соцсети.
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 Теги: Цукерберг, деньги, рейтинг, богатство

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Сегодня, 23:37 » Автор: Алена Шимко
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