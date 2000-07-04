Раздел: Мир
В Индии жена убила мужа серпом из-за головной боли
Супружеская пара была жената всего четыре дня.
В Индии убили мужчину на 4 день после свадьбы. Оказалось, что убийство совершила жена пострадавшего – она пожаловалась полиции на головную боль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
23-летняя женщина перерезала мужу горло горло серпом. На допросе женщина объяснила, что у неё сильно болела голова.
В час ночи мать Равиндры Сингха услышала крик сына, который доносился из его спальни. Женщина стала стучать в дверь, однако Синки Деви не впускала её в комнату в течение десяти минут. Когда матери всё же удалось попасть к сыну, она обнаружила, что он лежит на кровати в луже крови.
Она немедленно обратилась за помощью к другим членам семьи и соседям, которые помогли доставить Равиндру в больницу, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
Синки Деви была немедленно арестована по обвинению в убийстве мужа. На допросе женщина не стала отпираться и рассказала полицейским, что убила Равиндру с помощью серпа.
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Свои действия она объяснила сильнейшей головной болью, никаких претензий к убитому супругу Синки не имела. Следствие продолжается, какое наказание грозит убийце — пока неизвестно.
В Индии убили мужчину на 4 день после свадьбы. Оказалось, что убийство совершила жена пострадавшего – она пожаловалась полиции на головную боль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
23-летняя женщина перерезала мужу горло горло серпом. На допросе женщина объяснила, что у неё сильно болела голова.
В час ночи мать Равиндры Сингха услышала крик сына, который доносился из его спальни. Женщина стала стучать в дверь, однако Синки Деви не впускала её в комнату в течение десяти минут. Когда матери всё же удалось попасть к сыну, она обнаружила, что он лежит на кровати в луже крови.
Она немедленно обратилась за помощью к другим членам семьи и соседям, которые помогли доставить Равиндру в больницу, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
Синки Деви была немедленно арестована по обвинению в убийстве мужа. На допросе женщина не стала отпираться и рассказала полицейским, что убила Равиндру с помощью серпа.
Читайте также: Жуткая авария в США: погибли четыре ребенка и взрослый
Свои действия она объяснила сильнейшей головной болью, никаких претензий к убитому супругу Синки не имела. Следствие продолжается, какое наказание грозит убийце — пока неизвестно.
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