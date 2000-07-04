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Раздел: Мир  
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В Индии жена убила мужа серпом из-за головной боли

В Индии жена убила мужа серпом из-за головной боли Супружеская пара была жената всего четыре дня.

В Индии убили мужчину на 4 день после свадьбы. Оказалось, что убийство совершила жена пострадавшего – она пожаловалась полиции на головную боль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

23-летняя женщина перерезала мужу горло горло серпом. На допросе женщина объяснила, что у неё сильно болела голова.

В час ночи мать Равиндры Сингха услышала крик сына, который доносился из его спальни. Женщина стала стучать в дверь, однако Синки Деви не впускала её в комнату в течение десяти минут. Когда матери всё же удалось попасть к сыну, она обнаружила, что он лежит на кровати в луже крови.

Она немедленно обратилась за помощью к другим членам семьи и соседям, которые помогли доставить Равиндру в больницу, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Синки Деви была немедленно арестована по обвинению в убийстве мужа. На допросе женщина не стала отпираться и рассказала полицейским, что убила Равиндру с помощью серпа.

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Свои действия она объяснила сильнейшей головной болью, никаких претензий к убитому супругу Синки не имела. Следствие продолжается, какое наказание грозит убийце — пока неизвестно.
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 Теги: Индия, убийство

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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