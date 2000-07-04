В Индии жена убила мужа серпом из-за головной боли

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Женщина, которая изображала беременность, признана виновной в убийстве матери и краже ее ребенка.

Чтобы обезобразить лицо любовника, она облила его кислотой.

Горло ребенку перерезала родная бабушка. В центральной части Индии 7 месяцев назад 10-летняя девочка пошла в школу и не вернулась. Недавно представители правоохранительных органов нашли кости и одежду девочки. Представители полиции расплели кровавый клубок и оказалось, что девочку убила собственная семья.