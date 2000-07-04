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Раздел: Мир  
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В Солсбери появилась новая жертва российского яда "Новичок"

В Солсбери появилась новая жертва российского яда "Новичок" Врачи подозревают отравление полицейского этим веществом.

Полиция британского графства Уилтшир проверяет на возможное отравление нервнопаралитическим веществом "Новичок" сотрудника полиции госпитале в Солсбери, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Согласно заявлению полиции пострадавший изначально обратился в Great Western Hospital в городе Суиндон, после чего он был перемещен в Окружную больницу Солсбери, где ранее лечили Сергея и Юлию Скрипалей и трех местных жителей, отравившихся, по данным полиции, нервнопаралитическим веществом, относящимся к классу "Новичок"

Отделение скорой помощи в суиндонском госпитале закрыто для всех, кроме медиков, а снаружи можно было наблюдать полицейских, а также сотрудников госпиталя в костюмах химзащиты.

Полиция Уилтшира также сообщила, что полицейского доставили в Окружную больницу Солсбери для того, чтобы провести "соответствующие специализированные обследования".

"После инцидента [в Эймсбери] в Окружную больницу Солсбери обратились несколько местных жителей, но ни одному еще не потребовалось лечения", - пояснила полиция.

Напомним, 30 июня в британском графстве Уилтшир два человека были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Отравление произошло в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где четыре месяца назад были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарльз Роули из Эймсбери находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где ранее лечились Скрипали.
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 Теги: Солсбери, Новичок

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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