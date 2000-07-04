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Раздел: Мир  
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Подорожание горючего вызвало масштабные протесты на Гаити

Подорожание горючего вызвало масштабные протесты на Гаити Во время протестов уже погиб один человек.

Народ возмутило решение правительства поднять на 38% цены на бензин, на 47% на дизель и на 51% на керосин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Из-за этого столица Порт-о-Пренс и ее окрестности были фактически парализованы – местные жители обустроили баррикады из горящих шин на основных маршрутах города. Некоторые митингующие даже призывали к революции.

В парламенте Гаити заговорили о возможной отставке правительства во главе с Джеком Лафонтантом. В субботу он принял решение временно приостановить повышение цен, которое планировалось на эти выходные.

Протесты охватили несколько городов страны, активисты жгут машины и грабят магазины и супермаркеты.

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Напомним, Гаити пытается восстановиться из-за масштабных ураганов прошлого года, которые нанесли стране значительный ущерб. Из-за этого на острове сейчас царит экономический кризис, правительство пытается вводить режим жесткой экономии.
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 Теги: Гаити, протесты

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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