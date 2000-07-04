Подорожание горючего вызвало масштабные протесты на Гаити

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Массовый побег из тюрьмы на Гаити Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити.

Для жителей Гаити собрали $14 миллионов Почти 1,5 миллиона человек в Гаити нуждаются в срочной помощи после разрушений урагана.