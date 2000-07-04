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Раздел: Мир  
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В Бельгии протестовали против приезда Трампа

В Бельгии протестовали против приезда Трампа Ожидается, что президент США приедет на саммит НАТО.

В Брюсселе 7 июля состоялся митинг против приезда лидера США на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля. Главный лозунг митинга - "Трампу здесь не рады", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Протестующие призвали уменьшить военные бюджеты и перенаправить средства на развитие системы образования.

В марше приняли участие люди, которые выступают за закрытие угольных и атомных станций, против расизма и сексизма, а также против мер строгой экономии.

По завершению марша состоялся концерт.

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Ранее Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они недостаточно вкладывают в общую безопасность, и потребовал увеличить оборонные расходы. Протестующие призывают уменьшить военные бюджеты и перенаправить средства на развитие системы образования и возобновляемой энергетики.
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 Теги: Брюссель, Трамп, протесты

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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