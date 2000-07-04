Раздел: Мир
Крушение самолета EgyptAir: французы и египтяне назвали разные версии
Франция и Египет разошлись в версиях крушения самолета EgyptAir.
Он потерпел крушение в Средиземном море между греческим островом Критом и побережьем Египта в ночь на 19 мая 2016 года, выполняя рейс из Парижа в Египет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) назвало вероятной причиной крушения самолета A320 авиакомпании EgyptAir пожар в кабине пилотов. Однако французские эксперты не могут установить причину возгорания», - сообщили французские СМИ со ссылкой на ВЕА.
В то же время египетские следователи заявляли, что считают приоритетной версию взрыва бомбы на борту самолета.
Официально расследованием авиакатастрофы занимается египетская сторона. Данные расшифровки найденных на месте крушения «черных ящиков» показали, что незадолго до крушения на борту сработали детекторы дыма. Французское следствие в качестве одной из версий называло возможные технические неисправности.
Египетская сторона настаивает на версии теракта и заявила, что на останках погибших пассажиров самолета «Египетских авиалиний» найдены следы взрывчатых веществ. Французские следователи ждут публикации официального заключения египетской прокуратуры о расследовании авиакатастрофы, чтобы сравнить существующие расхождения.
Ранее высказывалась версия, что загореться мог мобильный телефон или планшет.
Читайте также: Названа причина катастрофы самолета EgyptAir
Как известно, на борту находились 66 человек, среди которых было сорок египтян и 15 граждан Франции, а также граждане других государств.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
40
0
Также советуем посмотреть
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
Оставьте свой комментарий