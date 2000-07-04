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Раздел: Мир  
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Крушение самолета EgyptAir: французы и египтяне назвали разные версии

Крушение самолета EgyptAir: французы и египтяне назвали разные версии
Франция и Египет разошлись в версиях крушения самолета EgyptAir.

Он потерпел крушение в Средиземном море между греческим островом Критом и побережьем Египта в ночь на 19 мая 2016 года, выполняя рейс из Парижа в Египет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) назвало вероятной причиной крушения самолета A320 авиакомпании EgyptAir пожар в кабине пилотов. Однако французские эксперты не могут установить причину возгорания», - сообщили французские СМИ со ссылкой на ВЕА.

В то же время египетские следователи заявляли, что считают приоритетной версию взрыва бомбы на борту самолета.

Официально расследованием авиакатастрофы занимается египетская сторона. Данные расшифровки найденных на месте крушения «черных ящиков» показали, что незадолго до крушения на борту сработали детекторы дыма. Французское следствие в качестве одной из версий называло возможные технические неисправности.

Египетская сторона настаивает на версии теракта и заявила, что на останках погибших пассажиров самолета «Египетских авиалиний» найдены следы взрывчатых веществ. Французские следователи ждут публикации официального заключения египетской прокуратуры о расследовании авиакатастрофы, чтобы сравнить существующие расхождения.

Ранее высказывалась версия, что загореться мог мобильный телефон или планшет.

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Как известно, на борту находились 66 человек, среди которых было сорок египтян и 15 граждан Франции, а также граждане других государств.
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 Теги: EgyptAir, крушение, расследование, Египет, Франция

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Сегодня, 10:49 » Автор: Алена Шимко
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