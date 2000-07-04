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Раздел: Мир  
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Илон Маск придумал, как спасти детей из пещеры в Таиланде

Илон Маск придумал, как спасти детей из пещеры в ТаиландеИзобретатель и миллиардер Илон Маск, чьи компании принимают участие в спасательной операции в Таиланде, выдвинул новую идею, как поднять детей на поверхность из затопленной пещеры.

Маск поставил перед инженерами его компании SpaceX задачу построить подлодку небольших размеров, которая могла бы проникнуть в затопленную пещеру и спасти 12 детей и их тренера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.

Он считает, что используя пустую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9 в качестве корпуса, можно сделать компактную подлодку, которая сможет пройти через узкие тоннели. Управлять ею снаружи должны два профессиональных дайвера.

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Официальный план спасения детей, которые в результате наводнения 23 июня оказались отрезанными в пещерном комплексе на севере Таиланда, предусматривает, что из будут по одному поднимать на поверхность профессиональные дайверы. Как сообщалось, среди спасателей есть два кейв-дайвера из Украины.
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 Теги: Илон Маск, пещера, дети, Таиланд

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Сегодня, 15:25 » Автор: Алена Шимко
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