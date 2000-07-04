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Раздел: Мир  
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В Таиланде из пещеры спасли первых мальчиков - СМИ

В Таиланде из пещеры спасли первых мальчиков - СМИ
В Таиланде подняли на поверхность первых двух мальчиков из 12-ти, которые вместе с футбольным тренером 23 июня застряли в затопленной пещере.

Об этом сообщает De Telegraaf, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Первых двух мальчиков освободили из пещеры в Таиланде", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, они выбрались на поверхность в 18 часов по местному времени.

В настоящее время мальчиков осматривают медики.

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Как известно, группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда отправились на экскурсию. Впоследствии выяснилось, что когда начался ливень и в пещере стала резко прибывать вода, дети были вынуждены пойти вглубь на четыре километра и оказались отрезанными от входа.
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 Теги: Таиланд, пещера, мальчики

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Сегодня, 16:53 » Автор: Алена Шимко
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