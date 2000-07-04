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Раздел: Мир  
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В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа 

В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа Саммит может привести к переделу сфер влияния.

Североатлантический альянс обеспокоен предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, так как саммит может привести к «переделу ландшафта безопасности» в Европе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает издание, подобный сценарий может возникнуть в случае отказа лидеров стран НАТО увеличить свой вклад альянс.

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Ранее британское издание The Independent назвало причину существующих в Европе и США опасений в преддверии встречи Путина и Трампа. Также об этом писала газета The Times.
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 Теги: НАТО, Путин, Трамп

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Сегодня, 18:21 » Автор: Едгар Букмирза
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