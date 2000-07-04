Раздел: Мир
Новый французский закон позволит бороться с фейковыми новостями
В России заявили, что закон направлен против их страны.
Французский парламент одобрил закон о борьбе с фейковыми новостями, который позволит судам решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов, или они должны быть удалены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Закон позволит кандидатам на выборах подать в суд с целью удаления противоречивых новостных сообщений в период выборов, а также заставит платформы, такие как Facebook и Twitter, раскрыть источник финансирования рекламного контента.
"Я рада, что парламент принял сбалансированный и эффективный текст, который поднимает этот вопрос на значительные масштабы, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии", - сказала министр культуры Франсуаз Ниссен.
Члены центристской партии "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона, которые имеют абсолютное большинство в парламенте, поддержали законопроект вместе с большинством депутатов от центристских умеренных демократов.
Депутат Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии выступил резко против "закона, сделанного для того, чтобы запретить Russia Today и Sputnik".
Этот законопроект еще может быть оспорен Конституционным Советом Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.
Высшый наблюдательный совет радио и телевидения получит новые полномочия, такие как возможность препятствовать, приостанавливать или прекращать трансляцию программ телеканалов, контролируемых иностранным государством.
Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистским СМИ Russia Today и Sputnik из-за "методического и систематического распространения лжи".
"Russia Today и Sputnik не вели себя как СМИ, они вели себя как органы влияния и пропаганды, и даже лживой пропаганды", - заявлял Макрон на совместной пресс-конференции с главой РФ Владимиром Путиным.
Читайте также: Крушение поезда в Турции: погибло десять людей
Руководитель Sputnik France Наталья Новикова заявила: "Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ".
Французский парламент одобрил закон о борьбе с фейковыми новостями, который позволит судам решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов, или они должны быть удалены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Закон позволит кандидатам на выборах подать в суд с целью удаления противоречивых новостных сообщений в период выборов, а также заставит платформы, такие как Facebook и Twitter, раскрыть источник финансирования рекламного контента.
"Я рада, что парламент принял сбалансированный и эффективный текст, который поднимает этот вопрос на значительные масштабы, текст, который станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии", - сказала министр культуры Франсуаз Ниссен.
Члены центристской партии "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона, которые имеют абсолютное большинство в парламенте, поддержали законопроект вместе с большинством депутатов от центристских умеренных демократов.
Депутат Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии выступил резко против "закона, сделанного для того, чтобы запретить Russia Today и Sputnik".
Этот законопроект еще может быть оспорен Конституционным Советом Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.
Высшый наблюдательный совет радио и телевидения получит новые полномочия, такие как возможность препятствовать, приостанавливать или прекращать трансляцию программ телеканалов, контролируемых иностранным государством.
Напомним, избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации российским пропагандистским СМИ Russia Today и Sputnik из-за "методического и систематического распространения лжи".
"Russia Today и Sputnik не вели себя как СМИ, они вели себя как органы влияния и пропаганды, и даже лживой пропаганды", - заявлял Макрон на совместной пресс-конференции с главой РФ Владимиром Путиным.
Читайте также: Крушение поезда в Турции: погибло десять людей
Руководитель Sputnik France Наталья Новикова заявила: "Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ".
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