Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ

Президент США обвинил The New York Times в распространении фейковых новостей и назвал The Washington Post "пропагандистской машиной компании Amazon", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua По мнению президента США Дональда Трампа, две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости."Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - пишет Трамп.