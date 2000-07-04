» » Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ
Раздел: Мир  
0

Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ

Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ По его словам, The New York Times и The Washington Post закроются в ближайшие годы.

Президент США обвинил The New York Times в распространении фейковых новостей и назвал The Washington Post "пропагандистской машиной компании Amazon", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

По мнению президента США Дональда Трампа, две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.

Читайте также: Крушение поезда в Турции: погибло десять людей

"Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - пишет Трамп.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, СМИ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     119
     0

Похожие новости по теме

Трамп отложил введение новых санкций против России - СМИ Трамп отложил введение новых санкций против России - СМИ

Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп сделал громкое заявление о Facebook Трамп сделал громкое заявление о Facebook

Трамп заподозрил Facebook и СМИ в сговоре против себя.

Журналисты не позволили Трампу стать уничтожителем ИГ Журналисты не позволили Трампу стать уничтожителем ИГ

Хитрые корреспонденты навредили президенту США.

Трамп назвал «врагами народа» крупнейшие американские СМИ Трамп назвал «врагами народа» крупнейшие американские СМИ

Дональд Трамп заявил, что New York Times, ABC, CNN и другие крупнейшие американские СМИ являются врагами для всех американцев.

США стали больше внимания уделять слежке за РФ, – The Washington Post США стали больше внимания уделять слежке за РФ, – The Washington Post

По данным издания, в России несколько десятков агентов США.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх