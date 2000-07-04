Раздел: Мир
Трамп предсказал банкротство ведущих американских СМИ
По его словам, The New York Times и The Washington Post закроются в ближайшие годы.
Президент США обвинил The New York Times в распространении фейковых новостей и назвал The Washington Post "пропагандистской машиной компании Amazon", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По мнению президента США Дональда Трампа, две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.
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"Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - пишет Трамп.
Президент США обвинил The New York Times в распространении фейковых новостей и назвал The Washington Post "пропагандистской машиной компании Amazon", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По мнению президента США Дональда Трампа, две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.
Читайте также: Крушение поезда в Турции: погибло десять людей
"Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - пишет Трамп.
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