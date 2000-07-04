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Раздел: Мир  
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В Британии зафиксировали первую смерть от российского "Новичка"

В Британии зафиксировали первую смерть от российского "Новичка" Отравленная женщина скончалась в больнице.

Пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери британка Дон Стерджесс умерла в больнице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Полиция квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

Отмечается, что о смерти женщины сообщили британскому премьеру Терезе Мэй, которая "опечалена и шокирована" произошедшим.

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Мужчина, который был госпитализирован вместе со Стерджесс, по-прежнему остается в больнице Солсбери. Ранее сообщалось, что врачи оценивают его состояние как критическое.
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 Теги: Новичок, Великобритания, смерть

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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