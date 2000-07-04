» » Италия прекратит принимать корабли с беженцами
Раздел: Мир  
0

Италия прекратит принимать корабли с беженцами

Италия прекратит принимать корабли с беженцами Ситуацию прокомментировал глава МВД Италии - Маттео Сальвини.

Италия намерена запретить доступ в свои порты кораблям со спасенными в море беженцами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В ходе намеченной на 12 июля встречи министров внутренних дел стран ЕС в австрийском Инсбруке Сальвини намерен потребовать соответствующих гарантий от своих коллег.

Ранее Италия объявила о намерении закрыть свои порты только для спасательных судов благотворительных организаций. По мнению главы итальянского МВД, подобный подход необходим и в отношении кораблей "международных миссий".

Читайте также: Новый французский закон позволит бороться с фейковыми новостями

Сальвини раскритиковал действия прежних итальянских властей, которые в течение 5 лет подписывали соглашения, позволяющие судам доставлять мигрантов в Италию. По данным правительства, с начала 2018 года на итальянских берегах были высажены свыше 16 тысяч беженцев, большинство из которых составляют мигранты из Ливии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, беженцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     25
     0

Похожие новости по теме

Италия закрывает свои порты для неправительственных судов, спасающих мигрантов Италия закрывает свои порты для неправительственных судов, спасающих мигрантов

Запрет касается не только доступа в порты, но и предоставления топлива судам с мигрантами.

В Италии запретили спасать корабли с беженцами В Италии запретили спасать корабли с беженцами

Корабли с беженцами подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод.

Италия вновь отказалась принимать судно с беженцами Италия вновь отказалась принимать судно с беженцами

Lifeline спасла более 200 мигрантов в Средиземном море, Италия отказывается пускать их.

Италия отказалась принимать корабли с мигрантами Италия отказалась принимать корабли с мигрантами

Свой пост он сопроводил хештегом "Закроем порты".

Италия намерена закрыть порты из-за мигрантов Италия намерена закрыть порты из-за мигрантов

Итальянское правительство угрожает закрыть порты и конфисковать спасательные суда, так как не может справиться с тем количеством мигрантов, которые прибывают.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх