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Раздел: Мир  
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В Иране девушку-подростка арестовали за танцы в Instagram

В Иране девушку-подростка арестовали за танцы в Instagram
В Иране видеоблогерку арестовали за размещение танцевальных видео в Instagram.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Иранское телевидение транслировало это видео, в котором автора Maedeh Hojabri, которой, по информации СМИ, где-то 18-19 лет, называя таким, что нарушает моральные нормы, настаивая, что оно не советует следовать ее примеру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицо девушки на видео сделали размытым.

Сообщается также, что у ее страницы больше 40 тысяч подписчиков.

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Это уже не первый подобный арест в Иране. Полиция страны даже угрожала закрывать такие аккаунты в Instagram.
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 Теги: Иран, блоггер, арест, видео, танцы

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Сегодня, 10:13 » Автор: Алена Шимко
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