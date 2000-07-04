Раздел: Мир
В Иране девушку-подростка арестовали за танцы в Instagram
В Иране видеоблогерку арестовали за размещение танцевальных видео в Instagram.
Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Иранское телевидение транслировало это видео, в котором автора Maedeh Hojabri, которой, по информации СМИ, где-то 18-19 лет, называя таким, что нарушает моральные нормы, настаивая, что оно не советует следовать ее примеру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лицо девушки на видео сделали размытым.
Сообщается также, что у ее страницы больше 40 тысяч подписчиков.
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Это уже не первый подобный арест в Иране. Полиция страны даже угрожала закрывать такие аккаунты в Instagram.
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