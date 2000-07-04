В Иране девушку-подростка арестовали за танцы в Instagram



В Иране видеоблогерку арестовали за размещение танцевальных видео в Instagram.



Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет



"Иранское телевидение транслировало это видео, в котором автора Maedeh Hojabri, которой, по информации СМИ, где-то 18-19 лет, называя таким, что нарушает моральные нормы, настаивая, что оно не советует следовать ее примеру", - говорится в сообщении.



Отмечается, что лицо девушки на видео сделали размытым.



Сообщается также, что у ее страницы больше 40 тысяч подписчиков.



Читайте также: Убийство подростка под Киевом: школьника арестовали



Это уже не первый подобный арест в Иране. Полиция страны даже угрожала закрывать такие аккаунты в Instagram. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "Иранское телевидение транслировало это видео, в котором автора Maedeh Hojabri, которой, по информации СМИ, где-то 18-19 лет, называя таким, что нарушает моральные нормы, настаивая, что оно не советует следовать ее примеру", - говорится в сообщении.Отмечается, что лицо девушки на видео сделали размытым.Сообщается также, что у ее страницы больше 40 тысяч подписчиков.Это уже не первый подобный арест в Иране. Полиция страны даже угрожала закрывать такие аккаунты в Instagram.



