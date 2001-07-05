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Трамп похвалился, что Иран больше "не трогает" американские корабли
Если в 2016 году иранские катера и дроны почти 40 раз провоцировали американских военных в Персидском заливе, то в нынешнем - ни разу.
В течение 2018 года не было зафиксировано ни одной провокации Ирана против флота Соединенных Штатов, хотя в прошлые годы их число - от "небезопасных" и "непрофессиональных" близких проходов катеров до пролета дронов - достигало десятков. Об этом у себя в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп, записав явление в актив внешней политике своей администрации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Иранские провокации против военных кораблей США: 2015 год - 22 инцидента, 2016-й - 36, 2017-й - 14, 2018 год - ноль. Источник: ВМС США", - похвастал хозяин Белого дома.
Последний зафиксированный инцидент произошел 14 августа 2017 года, когда иранский дрон подлетел слишком близко к истребителю F/A-18, заходящему на посадку на борт авианосца "Нимитц".
Стороны рутинно обвиняли друг друга в провокациях.
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Почему Тегеран решил прекратить досаждать американским морякам в Персидском заливе, не знают даже сами военные специалисты 5-го флота США. Это, однако, может поменяться, так как Иран угрожает блокировать стратегически важный Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-запад (северное побережье принадлежит Ирану, южное — ОАЭ и Оману).
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