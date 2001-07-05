В Польше автобус с детьми въехал в два столба одновременно



В автобусе ехали 15 человек, в том числе дети.



В результате аварии городского автобуса в польском городе Белосток пострадали 15 человек, пишет



Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.



Согласно сообщению, автобус должен был повернуть налево, но по неизвестным причинам поехал прямо и протаранил два столба - для освещения и сигнализационный.



В автобусе ехали 15 человек, в том числе дети. Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.



Полиция выясняет обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель был трезв.



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Недавно в Румынии опрокинулся автобус с 43 детьми из Беларуси. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате аварии городского автобуса в польском городе Белосток пострадали 15 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.Согласно сообщению, автобус должен был повернуть налево, но по неизвестным причинам поехал прямо и протаранил два столба - для освещения и сигнализационный.В автобусе ехали 15 человек, в том числе дети. Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.Полиция выясняет обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель был трезв.Недавно в Румынии опрокинулся автобус с 43 детьми из Беларуси.



