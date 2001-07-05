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Раздел: Мир  
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В Польше автобус с детьми въехал в два столба одновременно

В Польше автобус с детьми въехал в два столба одновременно
В автобусе ехали 15 человек, в том числе дети.

В результате аварии городского автобуса в польском городе Белосток пострадали 15 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.

Согласно сообщению, автобус должен был повернуть налево, но по неизвестным причинам поехал прямо и протаранил два столба - для освещения и сигнализационный.

В автобусе ехали 15 человек, в том числе дети. Всех пассажиров и водителя доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии. Уже известно, что водитель был трезв.

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Недавно в Румынии опрокинулся автобус с 43 детьми из Беларуси.
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 Теги: Польша, автобус, дети, крушение

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Сегодня, 16:57 » Автор: Алена Шимко
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