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Глава британского МИДа Джонсон ушел в отставку

Глава британского МИДа Джонсон ушел в отставкуМэй пригрозила несогласным министрам.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с планом реализации выхода из Евросоюза, утвержденным премьер-министром Терезой Мэй.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.

В пресс-службе премьера заверили, что кандидатура нового главы МИДа будет определена в ближайшее время.

Ранее в понедельник из-за несогласия с планом Мэй в отставку ушел министр по вопросам Brexit Дэйвид Дэйвис.

План поэтапного выхода Британии из Евросоюза был опубликован 6 июля. Он предусматривает создание зоны свободной торговли между Соединенным Королевством и ЕС, поддержание общих стандартов в сферах экологии, занятости и защиты прав потребителей, отсутствие таможенного контроля. В то же время Лондон вводит пограничный контроль для граждан и подданных стран - членов ЕС, а также выходит из юрисдикции Суда Евросоюза.

План вызвал резкую критику Джонсона и ряда других министров. На совещании в пятницу они требовали более резких мер.

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В свою очередь, Мэй пригрозила несогласным министрам, в том числе Джонсону, увольнением, если те попытаются ослабить позицию Британии на переговорах с ЕС.
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 Теги: Джонсон, отставка, МИД

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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