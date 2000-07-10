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Раздел: Мир  
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Во Франции вооруженного террориста насмерть застрелили шокерами

Во Франции вооруженного террориста насмерть застрелили шокерами У мужчины остановилось сердце из-за электрических разрядов.

Во Франции ликвидировали террориста с ножом, который с криками «Аллах акбар», пытался напасть на прохожих. Инцидент произошел в городе Вик-сюр-Эн на севере страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

К счастью, прохожим удалось скрыться от экстремиста в домах. После этого террорист начал наносить сильные удары ножом по стоявшим автомобилям.

Затем экстремист ворвался в один из домов и устроил там погром. Свидетели отмечают, что подозреваемый был «крайне агрессивным» и был похож на «человека, который принял дозу наркотиков».

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Прибывшие на место происшествия правоохранители несколько раз выстрелили в него из пистолетов, парализующих электричеством. В итоге у террориста остановилось сердце.
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 Теги: Франция, террорист, шокер

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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