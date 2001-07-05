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Раздел: Мир  
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Неизвестные похитили ящик радиоактивного вещества в Мексике

Неизвестные похитили ящик радиоактивного вещества в Мексике Это не первый случай похищения за последние годы.

Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с иридием. Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.

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Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.
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 Теги: Мексика, иридий, контейнер

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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