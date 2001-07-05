Раздел: Мир
Неизвестные похитили ящик радиоактивного вещества в Мексике
Это не первый случай похищения за последние годы.
Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с иридием. Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.
Читайте также: Во Франции вооруженного террориста насмерть застрелили шокерами
Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.
Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с иридием. Контейнер был похищен из автомобиля компании, занимающейся проверкой строительных объектов с применением радиации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что вещество в контейнере крайне опасно и может нанести непоправимый вред здоровью, если будет храниться вне надлежащих условий.
Читайте также: Во Франции вооруженного террориста насмерть застрелили шокерами
Агентство уточняет, что это не первый случай похищения радиоактивного вещества в Мексике за последние годы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
250
0
Также советуем посмотреть
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
- «Пушечное мясо» задумалось о будущем
- C начала года на водоемах Украины погибло 52 ребенка
- Бегство Прилепина из «ДНР» подняли на смех
- «Истерика» россиян из-за высказывания Виды насмешила соцсети
- «Іхтамнети» хочуть, щоб Путін їх визнав
- Котенок с «человеческим лицом» стал новой звездой Сети
- «Главная новость» кремлевской пропаганды
- Ушел из жизни один из отцов украинской независимости
- ОБСЕ сообщила о новой провокации боевиков
- Соцсети рассмешили фантазии россиян о будущем их страны
- Стала известна вероятная причина взрыва миномета Молот
- Встреча Трампа с Путиным будет сложной
- Забавный кот показал "мастер-класс" по рыбной ловле
- Політологічний лайфхак
- Пограничники заявляют о резком росте поездок украинцев по безвизу
- Обстановка в Черном и Азовском морях очень напряженная, - ВМС
- Боротьба з корупцією: п'ять завдань
- «Они – шпионки ВСУ»: боевиков «ДНР» просят не знакомиться с девушками
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
Оставьте свой комментарий