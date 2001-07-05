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Родственник Эрдогана снова стал министром

Родственник Эрдогана снова стал министром Зять турецкого президента получил новое назначение.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства Турции. Пост министра финансов в нем занял зять президента.Вступивший в очередной раз в должность президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган в день своей инаугурации, в понедельник, 9 июля, назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов страны, который прежде возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Помимо этого, были объявлены и прочие назначения в кабинет министров. В соответствии с одобренными изменениями в конституцию Турции, в стране упразднен пост премьер-министра, а правительство отныне будет возглавлять президент.

Как сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu, всего в новое правительство вошли 16 министров - на 10 меньше, чем в предыдущем составе. Главой МИД останется Мевлют Чавушоглу. Первым вице-президентом назначен Фуат Октай, ранее работавший советником бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. Министром обороны стал Хулуси Акар, бывший начальник Генштаба Турции.

В качестве реакции на кадровые решения главы турецкого государства и правительства курс турецкой лиры на финансовых рынках снизился. Во время предвыборной кампании Эрдоган объявил, что на посту президента намерен проводить более жесткую политику контроля за действиями турецкого Центробанка.

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Это вызвало обеспокоенность среди инвесторов, так как они усомнились в независимости регулятора. В настоящий момент инфляция в Турции находится на самом высоком уровне за последние 14 лет.
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 Теги: Турция, Эрдоган

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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