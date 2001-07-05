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Раздел: Мир  
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В Саудовской Аравии появились первые женщины-нотариусы

В Саудовской Аравии появились первые женщины-нотариусы Уже 12 женщин в Саудовской Аравии получили лицензии нотариусов.

Министерство юстиции Саудовской Аравии впервые дало лицензии на предоставление нотариальных услуг 12 женщинам. Таким образом, женщины получили возможность стать нотариусами впервые в истории страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Речь идет о лицензии «верификатора», в Саудовской Аравии человек с такой должности может выполнять ряд обязанностей нотариуса, в частности, заверять документы.

В целом лицензии «верификаторов» в Саудовской Аравии у 1,3 тысячи человек. Как сообщал «Главком», женщины Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем.

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Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня.
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 Теги: Саудовская Аравия, женщины, нотариусы

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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