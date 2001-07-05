Раздел: Мир
На Трампа снова подали в суд
Бывший водитель утверждает, что ему не доплачивали за переработку.
Мало Дональду Трампу судебных разборок с проститутками, так еще придется разбираться и со своими бывшими работниками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Водитель американского президента Ноэль Синтрон обратился в суд из - за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу.
Ноэль Синтрон работал на президента США Дональда Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза, чем обычная часовая ставка.
Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года. В настоящее время Синтрон пытается добиться справедливости через суд.
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В Белом доме еще не предоставили комментарий в связи с произошедшим.
Мало Дональду Трампу судебных разборок с проститутками, так еще придется разбираться и со своими бывшими работниками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Водитель американского президента Ноэль Синтрон обратился в суд из - за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу.
Ноэль Синтрон работал на президента США Дональда Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза, чем обычная часовая ставка.
Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года. В настоящее время Синтрон пытается добиться справедливости через суд.
Читайте также: В Саудовской Аравии появились первые женщины-нотариусы
В Белом доме еще не предоставили комментарий в связи с произошедшим.
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