Раздел: Мир
В Европе мошенники "офранцузили" 10 млн бутылок вина
Около 10 млн бутылок испанского розового вина было продано под видом французского.
Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на главное управление по вопросам конкуренции, потребительских вопросов и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Мы обнаружили мошенничество со стороны четырех виноделов, которые продают свою продукцию... Это «офранцужевание» прошли более 70 тысяч гектолитров вина. Это эквивалент 10 миллионов бутылок розового», - сообщил Александр Шевалье, заместитель директора DGCCRF.
Мошеннические схемы действовали в течение трех лет. Они реализовывались как путем регистрации привезенного вина во Франции, так и размещения на бутылках неверной и неполной информации, которая вводила покупателей в заблуждение.
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Сейчас продолжается расследование. В случае открытия уголовного производства за обман в коммерческой практике, совершения мошенничества организованной группой и другие нарушения, мошенникам грозят приговоры со сроками заключения до 2-х лет и штрафами в 300 тысяч евро.
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