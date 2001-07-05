» » В Европе мошенники "офранцузили" 10 млн бутылок вина
Раздел: Мир  
0

В Европе мошенники "офранцузили" 10 млн бутылок вина

В Европе мошенники "офранцузили" 10 млн бутылок вина
Около 10 млн бутылок испанского розового вина было продано под видом французского.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на главное управление по вопросам конкуренции, потребительских вопросов и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Мы обнаружили мошенничество со стороны четырех виноделов, которые продают свою продукцию... Это «офранцужевание» прошли более 70 тысяч гектолитров вина. Это эквивалент 10 миллионов бутылок розового», - сообщил Александр Шевалье, заместитель директора DGCCRF.

Мошеннические схемы действовали в течение трех лет. Они реализовывались как путем регистрации привезенного вина во Франции, так и размещения на бутылках неверной и неполной информации, которая вводила покупателей в заблуждение.

Читайте также: В Европе сообщили о резком росте мошеннических операций

Сейчас продолжается расследование. В случае открытия уголовного производства за обман в коммерческой практике, совершения мошенничества организованной группой и другие нарушения, мошенникам грозят приговоры со сроками заключения до 2-х лет и штрафами в 300 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Франция, вино, мошенничество

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:52 » Автор: Алена Шимко
     327
     0

Похожие новости по теме

В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций В Европе сообщили о резком росте объема мошеннических операций

За предыдущий год мошенники вывели в три раза больше денег, чем за позапрошлый.

В Германии автобан заблокировали 30 тысяч пивных бутылок В Германии автобан заблокировали 30 тысяч пивных бутылок

Авария произошла недалеко от Франкфурта.

В Тбилиси проходит Фестиваль молодого вина В Тбилиси проходит Фестиваль молодого вина

Это уже восьмой такой фестиваль.

Археологи нашли следы древнейшего вина Археологи нашли следы древнейшего вина

На раскопках древнего города Филиппы нашли следы самого древнего в мире вина.

В Китае автобус перевернулся из-за пролитого вина: 12 человек погибли В Китае автобус перевернулся из-за пролитого вина: 12 человек погибли

Автобус перевернулся на скользкой дороге, после чего в него врезалась фура.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх