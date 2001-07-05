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Раздел: Мир  
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Водитель Трампа подал на него в суд

Водитель Трампа подал на него в судКомпания Трампа годами не платила его водителю сверхурочные и не повышала зарплату.

Ноэль Синтрон требует через суд возместить ему невыплаченные деньги за сверхурочную работу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Водитель президента США Дональда Трампа Ноэль Синтрон обратился в суд из-за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу. Об этом сообщает CNBC.

Синтрон работал на Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка.

Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года.

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В Белом доме еще не прокомментировали данную ситуацию.
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 Теги: Трамп, суд, водитель, США

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Сегодня, 11:51 » Автор: Алена Шимко
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