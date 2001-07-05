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Водитель Трампа подал на него в суд
Компания Трампа годами не платила его водителю сверхурочные и не повышала зарплату.
Ноэль Синтрон требует через суд возместить ему невыплаченные деньги за сверхурочную работу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Водитель президента США Дональда Трампа Ноэль Синтрон обратился в суд из-за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу. Об этом сообщает CNBC.
Синтрон работал на Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка.
Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года.
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В Белом доме еще не прокомментировали данную ситуацию.
Ноэль Синтрон требует через суд возместить ему невыплаченные деньги за сверхурочную работу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Водитель президента США Дональда Трампа Ноэль Синтрон обратился в суд из-за того, что компания Trump Organization в течение многих лет не оплачивала его сверхурочную работу. Об этом сообщает CNBC.
Синтрон работал на Трампа более 25 лет. Количество его рабочих часов колебалось от 50 до 55 в неделю. При этом, в соответствии с законодательством США, если человек работает больше 40 часов в неделю, за каждый последующий час он должен получать плату в 1,5 раза больше, чем обычная часовая ставка.
Водитель также пожаловался, что ему не повышали зарплату с 2010 года.
Читайте также: Американский посол в Эстонии ушел в отставку из-за Трампа
В Белом доме еще не прокомментировали данную ситуацию.
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