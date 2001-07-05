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Раздел: Мир  
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Тайские дайверы отказались использовать субмарину Маска

Тайские дайверы отказались использовать субмарину Маска
Спасатели решили, что будут работать по установленному ранее плану и не использовать субмарину, которую специально привез Илон Маск.

Спасатели в Таиланде пока не будут использовать мини-субмарину, которую американский инженер Илон Маск специально разработал и привез для спасения детей из затопленной пещеры. Об этом сообщает The Guardian, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Несмотря на то, что его технология хорошая и передовая, она непрактична для этой миссии", - сказал глава объединенного центра спасательной операции.

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Маск отметил, что субмарина останется в Таиланде на случай, если она пригодится.
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 Теги: Таиланд, пещера, дети, Маск, субмарина

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Сегодня, 15:09 » Автор: Алена Шимко
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