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Тайские дайверы отказались использовать субмарину Маска
Спасатели решили, что будут работать по установленному ранее плану и не использовать субмарину, которую специально привез Илон Маск.
Спасатели в Таиланде пока не будут использовать мини-субмарину, которую американский инженер Илон Маск специально разработал и привез для спасения детей из затопленной пещеры. Об этом сообщает The Guardian, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
"Несмотря на то, что его технология хорошая и передовая, она непрактична для этой миссии", - сказал глава объединенного центра спасательной операции.
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Маск отметил, что субмарина останется в Таиланде на случай, если она пригодится.
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