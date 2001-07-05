Тайские дайверы отказались использовать субмарину Маска

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Американский инженер прибыл в Таиланд, где ведется операция по спасению детей из пещеры.

Изобретатель и миллиардер Илон Маск, чьи компании принимают участие в спасательной операции в Таиланде, выдвинул новую идею, как поднять детей на поверхность из затопленной пещеры.