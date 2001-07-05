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Раздел: Мир  
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Туск посоветовал Трампу не забывать о дружбе

Туск посоветовал Трампу не забывать о дружбеПрезидент Евросовета посоветовал Трампу не забывать о солидарности и стратегической дружбе.

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал президента США Дональда Трампа перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным не забывать, что именно ЕС - стратегический партнер Соединенных Штатов. Об этом Туск сказал на пресс-конференции, передает Европейская правда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Туск ответил на постоянную критику Трампа о недостаточном финансировании обороны, что сегодня европейские оборонные расходы превосходят российские.

"Деньги важны, но солидарность еще более важна. Европа первой отреагировала после терактов 11 сентября, а европейские военные вместе с американскими берут участие в миссиях в Афганистане. Не забывайте об этом, когда мы завтра встретимся на саммите, а также, когда вы встретитесь с президентом Путиным в Хельсинки. Всегда стоит знать, кто ваш стратегический друг и кто ваша стратегическая проблема", - подчеркнул президент Евросовета.

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Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.
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 Теги: Туск, Трамп, Путин

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Сегодня, 17:00 » Автор: Алена Шимко
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