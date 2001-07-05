Раздел: Мир
В Беларуси хотят запретить «георгиевскую» ленту
Петицию уже подписали несколько сотен человек.
В Беларуси начали собирать подписи за запрет так званой "георгиевской" ленты. Российскую черно-оранжевую ленту авторы петиции, размещенной на сайте Petitions.by, назвали "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сепаратизма". Они предлагают ввести административную ответственность за использование и изготовление соответствующей символики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
В петиции подчеркивается, что международное сообщество (как и Беларусь) не признали включение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, где "георгиевская" лента использовалась как символ врагов Украины. Также авторы документа указывают, что "георгиевскую" ленту использовали как символ пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата власти. Потому демонстрация ленты – символа сепаратизма и отрицания права постсоветских государств на сохранение своей территориальной целостности – "является опасностью для Республики Беларусь".
Также предлагается определить исключения, на которые запрет не будет распространяться – документы, оригиналы боевых знамен, государственные награды, надгробные постройки.
Высказывается мнение, что этот запрет покажет странам ближнего и дальнего зарубежья, что "граждане Беларуси заинтересованы в сохранении независимости и территориальной целостности своей страны, сохранении национальной безопасности и повышения духа патриотизма и национального самосознания".
Читайте также: В Литве хотят запретить георгиевскую ленточку
Позже обращение планируется направить в Совет Министров и Палату представителей Национального собрания через 5 дней.
Широкое распространение в России, Украине и Беларуси черно-оранжевая лента получила в конце 2000 годов, когда российские пропагандисты призвали использовать ее как символ уважения к советским ветеранам Второй мировой войны. Однако в Беларуси ленту во время войны использовали как раз российские сторонники нацистов.
В Беларуси начали собирать подписи за запрет так званой "георгиевской" ленты. Российскую черно-оранжевую ленту авторы петиции, размещенной на сайте Petitions.by, назвали "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сепаратизма". Они предлагают ввести административную ответственность за использование и изготовление соответствующей символики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
В петиции подчеркивается, что международное сообщество (как и Беларусь) не признали включение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, где "георгиевская" лента использовалась как символ врагов Украины. Также авторы документа указывают, что "георгиевскую" ленту использовали как символ пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата власти. Потому демонстрация ленты – символа сепаратизма и отрицания права постсоветских государств на сохранение своей территориальной целостности – "является опасностью для Республики Беларусь".
Также предлагается определить исключения, на которые запрет не будет распространяться – документы, оригиналы боевых знамен, государственные награды, надгробные постройки.
Высказывается мнение, что этот запрет покажет странам ближнего и дальнего зарубежья, что "граждане Беларуси заинтересованы в сохранении независимости и территориальной целостности своей страны, сохранении национальной безопасности и повышения духа патриотизма и национального самосознания".
Читайте также: В Литве хотят запретить георгиевскую ленточку
Позже обращение планируется направить в Совет Министров и Палату представителей Национального собрания через 5 дней.
Широкое распространение в России, Украине и Беларуси черно-оранжевая лента получила в конце 2000 годов, когда российские пропагандисты призвали использовать ее как символ уважения к советским ветеранам Второй мировой войны. Однако в Беларуси ленту во время войны использовали как раз российские сторонники нацистов.
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