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Союзники США в НАТО наращивают свои военные бюджеты

Союзники США в НАТО наращивают свои военные бюджеты

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