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Раздел: Мир  
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Союзники США в НАТО наращивают свои военные бюджеты

Союзники США в НАТО наращивают свои военные бюджетыВ прошлом году совокупный военный бюджет союзников вырос на 5,2%.

Вопрос увеличения расходов на оборону является главной претензией Дональда Трампа к странам-членам Североатлантического альянса. Он даже заявил, что его страна не должна выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по НАТО.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Зато генеральный секретарь НАТО опубликовал на The Wall Street Journal статью, в которой рассказал, как растут военные бюджеты стран-членов Альянса.

Так, Йенс Столтенберг в своей публикации сначала напоминает, что на саммите НАТО в 2014 году западные союзники договорились остановить сокращение военных бюджетов, повысить расходы на оборону и в течение десяти лет достичь уровня в 2% ВВП. И это обязательство в силе и постепенно выполняется, отмечает генсек.

В прошлом году совокупный военный бюджет союзников вырос на 5,2% – и в реальном исчислении это наибольший рост за последние 25 лет. В 2018-м расходы на оборону снова вырастут – уже четвертый год подряд,– пишет Столтенберг.

В 2014 году лишь три страны потратили на оборону 2% от своего ВВП – это США, Великобритания и Греция. В этом году таких стран станет уже восемь – к ним добавятся Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Кроме того, большинство союзников планирует выйти на двухпроцентный уровень до 2024 года, продолжает автор публикации.

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"Однако простой рост расходов на оборону – лишь часть уравнения. Инвестиции союзников пойдут на главные сферы. Подписавшись на двухпроцентный уровень оборонных расходов, лидеры НАТО также пообещали довести долю расходов на закупку новой военной техники, например, военных самолетов, танков и боевых кораблей, до 20%. Таким образом, расходы Альянса на закупку нового оборудования выросли на 18 миллиардов долларов по сравнению с 2014 годом", – отмечает Столтенберг.

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 Теги: НАТО, бюджет

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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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