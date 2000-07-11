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Трамп рассказал о соперничестве с Путиным
Американский президент ответил на интересный вопрос журналиста.
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина соперником и отказался давать исключительно положительную или отрицательную оценку их отношениям. Об этом хозяин Белого дома заявил перед началом европейского турне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.
На вопрос журналистов, считает ли американский лидер Путина другом или врагом, Трамп ответил: «Соперником».
В рамках европейского турне Трамп посетит столицу Финляндии Хельсинки, где 16 июля состоится саммит Россия–США. Американский и российский лидеры обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, контроль над вооружением и борьбу с терроризмом.
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Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой». Кроме того, хозяин Белого дома полагает, что эти переговоры пройдут легче, чем его встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина соперником и отказался давать исключительно положительную или отрицательную оценку их отношениям. Об этом хозяин Белого дома заявил перед началом европейского турне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.
На вопрос журналистов, считает ли американский лидер Путина другом или врагом, Трамп ответил: «Соперником».
В рамках европейского турне Трамп посетит столицу Финляндии Хельсинки, где 16 июля состоится саммит Россия–США. Американский и российский лидеры обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки, в том числе кибербезопасность, контроль над вооружением и борьбу с терроризмом.
Читайте также: На Трампа снова подали в суд
Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой». Кроме того, хозяин Белого дома полагает, что эти переговоры пройдут легче, чем его встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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