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Раздел: Мир  
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Протесты в Азербайджане: убито двое полицейских

Протесты в Азербайджане: убито двое полицейских Массовые беспорядки прошли в городе Гяндже.

В азербайджанском городе Гяндже во вторник, 10 июля, во время разгона незаконной акции протеста были убиты два полковника полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«10 июля около 20 часов вечера группа лиц (около 150-200 человек), являющихся сторонниками радикального религиозного течения, пыталась грубо нарушить порядок на площади перед зданием ИВ г. Гянджа», — говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

Согласно информации, «участники противоправных действий, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, исполнявших свои служебные полномочия, оказали сопротивление блюстителям порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов».

«В результате решительных мер полиции их противоправные действия были пресечены, 40 лиц были задержаны и доставлены в ГУП Гянджи, остальные разбежались", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что "порядок в центре города был полностью восстановлен примерно за 30 минут".

"С сожалением отмечаем, что при пресечении противозаконных действий от травм, нанесенных радикальными лицами, стали шехидами двое офицеров полиции — замначальника ГУП Гянджи полковник полиции Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского РУП полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов», — говорится в заявлении.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3 и 228.4 УК АР.

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Правоохранительными органами проводятся необходимые следственные меры и оперативно-розыскные действия по привлечению к ответственности всех участников и организаторов преступления.
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 Теги: Азербайджан, протесты

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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