Раздел: Мир
Прорыв трубопровода в Канаде: вытекли сотни тысяч литров нефтепродукции
Причина инцидента пока остается неизвестной, ведется расследование.
Более 100 тысяч литров нефтепродукции и отработанной воды вытекли из трубопровода вблизи городке Дженер в канадской провинции Альберта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Вещество вытекло за пределы зоны трубопровода, часть его попала в болотистую местность рядом. По последним оценкам, объем пролитой вещества составляет 100-200 тыс. литров, что на 50 тыс. литров меньше, чем предварительные оценки”, - говорится в пресс-релизе компании.
Во время разлива никто из работников или местных жителей не пострадал, однако большое количество жидкости попало на территорию частной фермы, которая в этот сезон не использовалась. “Воздействие на окружающую среду в настоящее время оценивается специалистами, но кажется минимальным. Наши работники физически ограничили разлитую жидкость от дальнейшего загрязнения и уже убрали большое ее количество”, - подчеркнули в Cor4 Oil Corp
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“Главными задачами компании в настоящее время являются: обеспечение безопасности всех, привлеченных к ликвидации последствий разлива, а также тесное сотрудничество со всеми государственными службами и уменьшение воздействия на окружающую среду”, - уверяется в пресс-релизе.
Более 100 тысяч литров нефтепродукции и отработанной воды вытекли из трубопровода вблизи городке Дженер в канадской провинции Альберта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Вещество вытекло за пределы зоны трубопровода, часть его попала в болотистую местность рядом. По последним оценкам, объем пролитой вещества составляет 100-200 тыс. литров, что на 50 тыс. литров меньше, чем предварительные оценки”, - говорится в пресс-релизе компании.
Во время разлива никто из работников или местных жителей не пострадал, однако большое количество жидкости попало на территорию частной фермы, которая в этот сезон не использовалась. “Воздействие на окружающую среду в настоящее время оценивается специалистами, но кажется минимальным. Наши работники физически ограничили разлитую жидкость от дальнейшего загрязнения и уже убрали большое ее количество”, - подчеркнули в Cor4 Oil Corp
Читайте также: Трамп рассказал о соперничестве с Путиным
“Главными задачами компании в настоящее время являются: обеспечение безопасности всех, привлеченных к ликвидации последствий разлива, а также тесное сотрудничество со всеми государственными службами и уменьшение воздействия на окружающую среду”, - уверяется в пресс-релизе.
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