Прорыв трубопровода в Канаде: вытекли сотни тысяч литров нефтепродукции

Похожие новости по теме

На данный момент пострадало около 800 жителей Западной Вирджинии. В девяти округах штата объявлено ЧП. По данным токсикологического центра Западной Виргинии, к середине субботы за помощью в медицинские учреждения штата обратились по меньшей мере 90 человек, пять из них были госпитализированы. Остальным помощь не понадобилась.