Раздел: Мир
Ким Чен Ын поехал проверять картошку вместо встречи с госсекретарем США
Лидер КНДР проверял фермы на границе с Китаем.
В то время, как американская делегация была в Пхеньяне, Ким ездил по отдаленным регионам и проверял сорта картофеля
Лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел визит на картофельную ферму встрече с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные медиа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Американская делегация во главе с Помпео прилетела в Пхеньян, чтобы обсудить подробности договоренностей исторического саммита США-КНДР.
Представители США назвали переговоры "продуктивными", но они так и не встретились с Ким Чен Ыном.
Государственное информагентство КНДР сообщило, что во время пребывания в Пхеньяне американцев Ким ездил в регион на границе с Китаем. Там он побывал на картофельной ферме и распорядился сажать высокоурожайные сорта. Потом Ким осмотрел строительные площадки.
Ранее Белый дом анонсировал, что во время поездки Помпео встретится с лидером КНДР, но этого не произошло.
Читайте также: Прорыв трубопровода в Канаде: вытекли сотни тысяч литров нефтепродукции
Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению.
В то время, как американская делегация была в Пхеньяне, Ким ездил по отдаленным регионам и проверял сорта картофеля
Лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел визит на картофельную ферму встрече с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные медиа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Американская делегация во главе с Помпео прилетела в Пхеньян, чтобы обсудить подробности договоренностей исторического саммита США-КНДР.
Представители США назвали переговоры "продуктивными", но они так и не встретились с Ким Чен Ыном.
Государственное информагентство КНДР сообщило, что во время пребывания в Пхеньяне американцев Ким ездил в регион на границе с Китаем. Там он побывал на картофельной ферме и распорядился сажать высокоурожайные сорта. Потом Ким осмотрел строительные площадки.
Ранее Белый дом анонсировал, что во время поездки Помпео встретится с лидером КНДР, но этого не произошло.
Читайте также: Прорыв трубопровода в Канаде: вытекли сотни тысяч литров нефтепродукции
Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению.
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