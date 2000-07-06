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Ким Чен Ын поехал проверять картошку вместо встречи с госсекретарем США

Ким Чен Ын поехал проверять картошку вместо встречи с госсекретарем США Лидер КНДР проверял фермы на границе с Китаем.

В то время, как американская делегация была в Пхеньяне, Ким ездил по отдаленным регионам и проверял сорта картофеля
Лидер КНДР Ким Чен Ын предпочел визит на картофельную ферму встрече с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местные медиа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

Американская делегация во главе с Помпео прилетела в Пхеньян, чтобы обсудить подробности договоренностей исторического саммита США-КНДР.

Представители США назвали переговоры "продуктивными", но они так и не встретились с Ким Чен Ыном.

Государственное информагентство КНДР сообщило, что во время пребывания в Пхеньяне американцев Ким ездил в регион на границе с Китаем. Там он побывал на картофельной ферме и распорядился сажать высокоурожайные сорта. Потом Ким осмотрел строительные площадки.

Ранее Белый дом анонсировал, что во время поездки Помпео встретится с лидером КНДР, но этого не произошло.

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Представители США и Северной Кореи на встрече в Пхеньяне создали рабочие группы по ядерному разоружению.
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 Теги: Ким Чен Ын, Майкл Помпео

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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