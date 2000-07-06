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Раздел: Мир  
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Сбылись предсказания актера Бена Аффлека

Сбылись предсказания актера Бена Аффлека Голливудский актёр оказался настоящим пророком.

В своем интервью в 2003 году кинорежиссер и сценарист Бен Аффлек предсказал возникновение программного обеспечения Spotify и развлекательной компании Netflix, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Кроме того, лауреат премии «Оскар» почти в точности предсказал подписки на музыку и фильмы на стриминговых сервисах.

Бен Аффлек назвал даже сроки появления выше указанных потоковых служб.

Голливудская звезда с иронией сказал, что это произойдет лет через 5.

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Стриминг вещание основанной в 1997 году компании Netflix началось в 2007 году.
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 Теги: Бен Аффлек, предсказания

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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