В США рассказали, о чем Трамп будет говорить с Путиным

Среди прочих тем, будет обсуждаться украинский вопрос.



Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что во время саммита в Хельсинки российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят ситуацию в Сирии и кризис в Украине, сообщает



"Ситуации в Сирии и в Украине станут основными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки", — сказал Помпео.



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Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы россияне, сирийцы и иранцы придерживались заключенных ранее политических договоренностей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что во время саммита в Хельсинки российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят ситуацию в Сирии и кризис в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет "Ситуации в Сирии и в Украине станут основными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки", — сказал Помпео.Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы россияне, сирийцы и иранцы придерживались заключенных ранее политических договоренностей.



