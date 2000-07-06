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Раздел: Мир  
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В США рассказали, о чем Трамп будет говорить с Путиным

В США рассказали, о чем Трамп будет говорить с Путиным Среди прочих тем, будет обсуждаться украинский вопрос.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что во время саммита в Хельсинки российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят ситуацию в Сирии и кризис в Украине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

"Ситуации в Сирии и в Украине станут основными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки", — сказал Помпео.

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Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы россияне, сирийцы и иранцы придерживались заключенных ранее политических договоренностей.
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 Теги: Трамп, Путин, встреча

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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