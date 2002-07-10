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В США умер самый уродливый пес в мире
Девятилетний английский бульдог, который месяцем ранее выборол звание самого уродливого пса, скончался во сне.
Английский бульдог по кличке Жа-Жа, обладатель титула самой уродливой собаки в мире, умер в возрасте девяти лет. Об этом изданию Star Tribune сообщила его хозяйка Меган Брейнард, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Жа-Жа был найден в питомнике в Миссури в пятилетнем возрасте. Брейнард приютила его спустя год. Она назвала пса в честь актрисы Жа Жа Габор.
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Напомним, в конце июня в Калифорнии прошел 30-й Всемирный конкурс Самая уродливая собака в мире. Девятилетний английский бульдог поразил жюриневероятно длинным языком, а его хозяйка получила приз в размере 1,5 тысячи долларов.
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