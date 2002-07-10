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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Иране: цистерна с нефтью протаранила автобус

Смертельное ДТП в Иране: цистерна с нефтью протаранила автобус
В городе Сенендедж в провинции Курдистан на западе Ирана произошло ДТП с участием автоцистерны-нефтевоза и автобуса.

Об этом сообщает Анадолу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Автоцистерна протаранила автобус, который стоял на остановке. В результате произошел сильный взрыв, возник пожар, погибли 15 из 17 пассажиров автобуса", - отмечается в сообщении.

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О раненых в результате ДТП информации нет.
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 Теги: Иран, ДТП, жертвы

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Сегодня, 12:00 » Автор: Алена Шимко
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Данных о пострадавших нет.

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