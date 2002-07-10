Из Турции не могут улететь 170 украинцев



Из-за отсутствия самолета пассажиры рейса из Антальи в Киев задерживается на полсуток.



В аэропорту турецкой Анталии с вечера 10 июля ожидают своего рейса в Украину 170 туристов, среди которых – 30 детей. Об этом сообщает один из пассажиров рейса, пишет



Отмечается, что пассажиры ожидают рейса в Киев в зале для посадки, но самолета до сих пор нет.



"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - говорится в сообщении.



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Позже украинцы все же получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом изменили на Anda Air. Тем не менее, по данным издания, посадки на рейс до сих пор нет. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В аэропорту турецкой Анталии с вечера 10 июля ожидают своего рейса в Украину 170 туристов, среди которых – 30 детей. Об этом сообщает один из пассажиров рейса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что пассажиры ожидают рейса в Киев в зале для посадки, но самолета до сих пор нет."Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - говорится в сообщении.Позже украинцы все же получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом изменили на Anda Air. Тем не менее, по данным издания, посадки на рейс до сих пор нет.



