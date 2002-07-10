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Из Турции не могут улететь 170 украинцев
Из-за отсутствия самолета пассажиры рейса из Антальи в Киев задерживается на полсуток.
В аэропорту турецкой Анталии с вечера 10 июля ожидают своего рейса в Украину 170 туристов, среди которых – 30 детей. Об этом сообщает один из пассажиров рейса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что пассажиры ожидают рейса в Киев в зале для посадки, но самолета до сих пор нет.
"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - говорится в сообщении.
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Позже украинцы все же получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом изменили на Anda Air. Тем не менее, по данным издания, посадки на рейс до сих пор нет.
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