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Раздел: Мир  
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Из Турции не могут улететь 170 украинцев

Из Турции не могут улететь 170 украинцев
Из-за отсутствия самолета пассажиры рейса из Антальи в Киев задерживается на полсуток.

В аэропорту турецкой Анталии с вечера 10 июля ожидают своего рейса в Украину 170 туристов, среди которых – 30 детей. Об этом сообщает один из пассажиров рейса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что пассажиры ожидают рейса в Киев в зале для посадки, но самолета до сих пор нет.

"Компания Join Up! не объясняет причин и не спешит предоставить питание или даже воду", - говорится в сообщении.

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Позже украинцы все же получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но потом изменили на Anda Air. Тем не менее, по данным издания, посадки на рейс до сих пор нет.
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 Теги: Анталия, Киев, Турция

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Сегодня, 13:18 » Автор: Алена Шимко
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