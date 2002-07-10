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В Бонне совершено нападение на израильского профессора

В Бонне совершено нападение на израильского профессораПолицейские сперва приняли жертву антисемитского нападения за виновника и применила к нему насилие.

В Германии вновь совершено нападение на почве антисемитизма. 20-летний гражданин ФРГ, выходец из семьи палестинцев, в четверг, 12 июля, в Бонне толкал и несколько раз срывал кипу с головы приехавшего из США израильского профессора. При этом он оскорблял 50-летнего мужчину по-немецки и по-английски, в частности, выкрикивая: "Нет евреям в Германии!", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Прибывшие на место полицейские вначале приняли пострадавшего за нападавшего и, повалив его на землю, нанесли удары по лицу. Лишь после того, как сопровождавшая ученого женщина указала стражам порядка на ошибку, они нашли и задержали виновника происшествия, который уже был известен полиции в связи с правонарушениями, связанными с насилием и наркотиками. Он был препровожден в психиатрическую клинику.

Глава боннской полиции Урсула Броль-Сова назвала ошибку полицейских "ужасным и достойным сожаления недоразумением" и лично извинилась перед пострадавшим. Расследованием инцидента занимается управление полиции в Кельне.

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Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль в тот же день принес по телефону извинения жертве нападения. "Мы не допустим, чтобы в Германии вновь велась травля на евреев", - заявил он газете WAZ. Израильский профессор, между тем, уже выехал из Германии.
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 Теги: нападение, профессор

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Сегодня, 17:06 » Автор: Богдан Процив
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